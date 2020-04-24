Девушка поделилась жуткими снимками и своей историей в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @kutuzovaliza_

Звезда телепроекта «Дом-2» Елизавета Кутузова, чьей внешностью восхищались зрители, рассказала страшную новость. На днях у девушки парализовало левую часть лица.

«Вдруг начало стрелять ухо. Я купила ушные капли. Потом онемела левая сторона языка. А три дня назад случилось страшное… Теперь не закрывается левый глаз, рот перекосило. Пить, есть и чистить зубы невозможно. Вся левая часть лица словно не моя», — поделилась Лиза на своей странице в Instagram.

Instagram @kutuzovaliza_

Врачи диагностировали Кутузовой неврит лицевого нерва. Теперь каждый ее день начинается с капель, уколов, капель в глаза. Приходится применять даже нетрадиционные методы лечения: иголки, банки и пиявки. Не обходится и без электрофореза.

Девушка рассказала эту историю в своем Instagram с целью помочь тем, кто страдает от такого же заболевания.

«Надеюсь, я помогу вам, и мы вместе победим эту болячку», — закончила Лиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таинственную смерть звезды «Дома-2», которого нашли в воде, расследуют экстрасенсы.

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