VK Fest 2020 проведут в онлайн-трансляции

Из-за пандемии коронавируса VK Fest меняет формат: в 2020 году мероприятие полностью пройдет онлайн и продлится неделю. При этом все заранее купленные билеты остаются действительными на 2021 год.

Бесплатная трансляция онлайн-фестиваля, который пройдет в период с 15 по 21 мая 2020 года, будет доступна для всех в официальном сообществе VK Fest ВКонтакте. В рамках мероприятия состоятся выступления известных артистов и блогеров: подробное расписание и прочие детали будут опубликованы в ближайшее время. VK Fest 2021 традиционно пройдет в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. При желании билеты можно сдать.

VK Fest известен как самый популярный городской open-air в России. В 2019 году фестиваль посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главных событий мероприятия посмотрели более шести миллионов уникальных зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Московский международный Салона образования также переходит в онлайн-формат.