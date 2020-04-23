В «Одноклассниках» и ВКонтакте пройдут трансляции ММСО

ВКонтакте и «Одноклассники» проведут трансляции Московского международного Салона образования. В этом году ММСО впервые состоится в онлайн-формате. Пользователи смогут увидеть трансляции 200 мероприятий, запланированных в рамках ежегодного открытого форума в период с 26 по 29 апреля.

Главными темами ММСО-2020 станут контуры образовательной системы в будущем и ее реакция на форс-мажорные обстоятельства пандемии коронавируса. Онлайн-формат позволяет принципиально расширить аудиторию Московского международного Салона образования: трансляции выступлений и круглых столов в «Одноклассниках» и ВКонтакте могут увидеть тысячи людей по всему миру.

В мероприятиях примут участие множество экспертов в сфере образования, а также представители государственных институтов и деловых кругов. Среди них — основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская, главный редактор онлайн-издания «Мел» Надя Папудогло, глобальный директор по вопросам образования KidZania Гер Граус и другие.

Новшеством Московского международного Салона образования-2020 станет формат «ММСО-University». Это агрегатор лучших образовательных практик для педагогического сообщества, благодаря которым они смогут повышать свое профессиональное мастерство, не выходя из дома. Трансляции ММСО-2020 будут доступны в официальных сообществах Салона в обеих соцсетях, а также на сайте www.mmco-expo.ru.

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