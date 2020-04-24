Военный оркестр в Улан-Удэ исполнил для жителей многоэтажки песни военных лет

В Улан-Уде местный военный оркестр дал концерт для жителей одного из спальных районов. Сотни обитателей многоэтажек смогли насладиться любимыми песнями не выходя из дома.

Выступление посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Следующий концерт планируется провести под окнами городской инфекционной больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за пандемии коронавируса VK Fest меняет формат: в 2020 году мероприятие полностью пройдет онлайн и продлится неделю. При этом все заранее купленные билеты остаются действительными на 2021 год.

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