В ГИБДД разъяснили порядок передвижения между городами в период самоизоляции

В автоинспекции уточнили, что при себе граждане должны иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и справку о здоровье.

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Фото, видео: РИА Новости / Николай Хижняк

В Госавтоинспекции разъяснили россиянам порядок передвижения между городами в условиях пандемии коронавируса. Представители ведомства уточнили, что прежде, чем отправляться в поездку, необходимо выяснять, какие ограничения ввели местные власти. Причем важно пользоваться обновленной информацией и учитывать, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но в отдельных городах и населенных пунктах.

Что касается документов, которые при себе должны иметь путешественники, то их список должен быть расширен, подчеркнули в ГИБДД. Помимо паспорта и документов на автомобиль при себе человек должен иметь справку о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или справку о здоровье, подтверждающую, что человек не заражен коронавирусом, пишет ФАН.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали россиян планировать поездки только в случае крайней необходимости, а по возможности оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами пригрозила ужесточением ограничительных мер из-за коронавируса в РФ.

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