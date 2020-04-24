Глава Роспотребнадзора пригрозила ужесточением ограничительных мер в РФ
По словам Анны Поповой, в ближайшее время от режима самоизоляции отказаться не получится.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами пригрозила ужесточением ограничительных мер из-за коронавируса в РФ. По словам главы ведомства, в ближайшее время отказаться от режима самоизоляции в стране не получится.
Анна Попова отметила, если россияне не будут соблюдать вынужденные ограничения, произойдет откат назад.
«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения, — на каждом этапе свое, — мы вернемся туда же, откуда начали», — сказала Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора, что люди не начнут жить как раньше, пока популяция не приобретет иммунитет от нового внеклеточного агента. Анна Попова подчеркнула, что гражданам придется смириться с тем, что вирус существует и в любой момент может поразить каждого.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что россияне устали от введенных ограничений и необходимо оценить возможность послабления режима. Заместитель председателя правительства призвала жителей России «чуть-чуть потерпеть».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса.
- 24 апр
- «У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
- 24 апр
- Президент ЮАР не смог с первого раза надеть медицинскую маску в прямом эфире
- 24 апр
- Военный оркестр в Улан-Удэ исполнил для жителей многоэтажки песни военных лет
- 24 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля
- 24 апр
- Ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса
- 24 апр
- Голикова признала усталость россиян от режима самоизоляции
- 24 апр
- Неиспользованные билеты можно будет вернуть с комиссией в один рубль
- 24 апр
- Татьяна Буланова выписалась из больницы и выйдет в прямой эфир в Instagram
- 24 апр
- Жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19
- 24 апр
- В Петербурге разработали анимационные пропуска для режима самоизоляции
Читайте также
65%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?