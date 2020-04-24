Глава Роспотребнадзора пригрозила ужесточением ограничительных мер в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами пригрозила ужесточением ограничительных мер из-за коронавируса в РФ. По словам главы ведомства, в ближайшее время отказаться от режима самоизоляции в стране не получится.

Анна Попова отметила, если россияне не будут соблюдать вынужденные ограничения, произойдет откат назад.

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения, — на каждом этапе свое, — мы вернемся туда же, откуда начали», — сказала Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора, что люди не начнут жить как раньше, пока популяция не приобретет иммунитет от нового внеклеточного агента. Анна Попова подчеркнула, что гражданам придется смириться с тем, что вирус существует и в любой момент может поразить каждого.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что россияне устали от введенных ограничений и необходимо оценить возможность послабления режима. Заместитель председателя правительства призвала жителей России «чуть-чуть потерпеть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса.