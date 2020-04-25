«Мотиватор!» — Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции
На своей странице в Instagram певица разместила видео со своей домашней тренировки.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Известная российская певица Валерия на своем примере доказала, что режим самоизоляции — это не повод забрасывать спортивные тренировки. Сейчас артистка регулярно делает физические упражнения дома с использованием простого спортивного инвентаря: гантелей и коврика.
В Instagram звезда призналась, что у нее пока получается побеждать лень и даже, сидя дома, она продолжает работать над своей фигурой.
«Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования», — отметила Валерия.
Свой пост исполнительница сопроводила видео с домашней тренировки, на котором качает ягодичные мышцы.
Фанаты были восхищены силой воли Валерии и, конечно, не смогли оставить без комплиментов ее безупречную фигуру.
«Валерия, вы наш мотиватор!»
«Мышцы — топ!»
«Я за спорт каждый день! В этом полностью вас поддерживаю!»
«Фигура — огонь!» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции.
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