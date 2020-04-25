Известная российская певица Валерия на своем примере доказала, что режим самоизоляции — это не повод забрасывать спортивные тренировки. Сейчас артистка регулярно делает физические упражнения дома с использованием простого спортивного инвентаря: гантелей и коврика.

В Instagram звезда призналась, что у нее пока получается побеждать лень и даже, сидя дома, она продолжает работать над своей фигурой.

«Тренировки шесть раз в неделю, иначе, мне кажется, можно с ума сойти от статичности существования», — отметила Валерия.

Свой пост исполнительница сопроводила видео с домашней тренировки, на котором качает ягодичные мышцы.

Instagram @valeriya

Фанаты были восхищены силой воли Валерии и, конечно, не смогли оставить без комплиментов ее безупречную фигуру.

«Валерия, вы наш мотиватор!»

«Мышцы — топ!»

«Я за спорт каждый день! В этом полностью вас поддерживаю!»

«Фигура — огонь!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции.

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