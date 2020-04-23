Стало известно, почему Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции

Иосиф Пригожин рассказал, как его семья переживает режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Продюсер признался, что он и его супруга певица Валерия практически не встречаются из-за вечной занятости друг друга. По его мнению, именно редкие «свидания» с женой позволяют сохранять мир и покой в доме.

«У меня прекрасно. У меня любовь дома царит. Может, если бы у нас квартира была чуть поменьше, было бы хуже. Но Лера занята литературой, она на спорте, занята 24 на 7. Знаешь, отличница и комсомолка. К ней еще надо на прием записаться, что называется!» — поделился супруг исполнительницы.

Продюсер утверждает, что в самоизоляции тоже занимается своими делами. Он работает на студии, оборудованной в прямо в доме.

«Естественно, мы вроде бы живем дома, но не встречаемся. Вот такая у нас ситуация. У нас нет времени ругаться», — цитирует его КР.RU.

Тем временем, другая звездная пара во время пандемии решила разъехаться. 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина живет отдельно от своего мужа Бари Алибасова. Актриса находится в доме на улице Бочкова (где проживал ее первый супруг Василий Шукшин), а основатель группы «На-На» в квартире в Мерзляковском переулке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин признался в любви Валерии в день ее рождения.

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