Самое известное «отечественное» мужское имя за рубежом — Юрий. Это произошло из-за полета Гагарина в космос.

ТОП-10 русских имен, популярных среди иностранцев

Фото: www.globallookpress.com © Janie Airey

Все чаще россияне начали давать детям необычные имена: Панда, Жужа, Тюльпан, Миллионера, Виагра, Матвей-Радуга и тому подобное. Оказывается, заграницей также существует тенденция называть наследников русскими именами. Конечно, не все они имеют строго «отечественное» происхождение, но точно ассоциируются с нашей страной. Самые популярные из них приведены ниже.

Пять популярных женских имен

Самое известное имя за рубежом — Дарья. Многие, наверное, помнят американский мультсериал Daria про циничную и умную не по годам девочку. Естественно, что многим родителям захотелось окрестить своих наследниц также. Это имя очень популярно и во Франции. Правда, там его произносят с ударением на последний слог.

В Испании, Италии, Чехии и Германия очень распространено имя Ольга. Но там оно часто произносится без мягкого знака.

Очень популярны Анны. Практически в каждом государстве есть своя производная этого имени: Аннет, Энн, Ана.

Довольно часто иностранцы используют имя Вера, ведь оно привлекательно не только звучанием, но и глубоким смыслом.

Известное за рубежом имя Ариана (вспомните певицу Ариану Гранде), оказывается, появилось на территории нашего государства. Утверждают, что оно имеет татарско-русское происхождение.

Пять популярных мужских имен

Самым популярным русским мужским именем за рубежом считается Юрий. Не сложно догадаться, что это произошло в связи с полетом Гагарина в космос.

Производные от отечественного имени Николай также известны заграницей: Николас, Николя, Ник и другие.

Еще одно популярное имя, которое частенько используют в американских фильмах, называя персонажей из России, — Борис. Так зовут многих знаменитостей: премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, джазмена Бориса Виана, теннисиста из Германии Бориса Беккера.

Известно за границей еще одно русское имя — Руслан. Оно приобрело популярность после выхода в свет произведения Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Богданов за рубежом также много. Очень популярно это имя на Украине. Хотя, встречаются Богданы и в Румынии, Чехии, Польше и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы семь женских имен, обладательницам которых вот-вот повезет.

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