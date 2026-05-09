Парад Победы в Москве показали в прямом эфире по всему миру

Мария Гоманюк
В этом году мероприятие прошло в сокращенном формате, однако сохранило свое символическое значение и осталось одним из главных событий праздничного дня.

Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве была показана по всему миру. Торжественное мероприятие прошло в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трансляцию парада на YouTube вели британские газеты The Sun и The Telegraph, немецкое издание Welt, китайский телеканал CGTN, гонконгская газета South China Morning Post, а также агентство Associated Press.

К показу присоединились и индийские медиа. В прямом эфире парад продемонстрировали Firstpost, Hindustan Times, Times Now и CNBC TV18.

Кроме того, кадры с Красной площади показали американский телеканал CNN и британский Sky News. Они включили трансляцию праздничного мероприятия в свой прямой телевизионный эфир.

Парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся на Красной площади в Москве. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохранило масштаб, значение и особую роль для всей России.

Как сообщал 5-tv.ru, в Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации.

