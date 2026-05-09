Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга

Санкт-Петербург отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — события, имеющего особое значение для города-героя, пережившего Блокаду Ленинграда. Для потомков блокадников этот день — не просто дата в календаре, а живая память о подвиге, стойкости и цене мирной жизни.

Торжественное шествие на Дворцовой площади в 2026 году проходит в «усеченном формате» и продлится около 30 минут. Несмотря на изменения, смысл и символика праздника остаются неизменными — это день благодарности тем, кто отстоял город и страну.

Парад начался с торжественного открытия. В программу вошли встреча колонны, вынос государственного флага и Знамени Победы, после чего состоится прохождение войск Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа.

После парада участники почтут память павших минутой молчания. Особую эмоциональную часть составит прохождение расчетов в исторической форме. По Дворцовой площади пройдут участники в форме бойцов Ленинградской дивизии народного ополчения, солдат Ленинградского фронта и моряков Военно-Морского флота. Эти образы — символ героизма защитников города, чья стойкость стала легендой.

Продолжит парад шествие современных подразделений: военнослужащих гарнизона, Росгвардии, курсантов военных вузов и академий, представителей МЧС, МВД, ФСИН, Следственного комитета, юнармейцев, нахимовцев, суворовцев, кадетов и казаков.

В этом году парад проходит без механизированной колонны и авиационной части — такие изменения связаны с мерами безопасности. Однако историческая техника не исчезла из праздничной повестки: раритетные машины из коллекции «Ленрезерва» участвуют в городских мероприятиях и становятся частью масштабной ретро-экспозиции под открытым небом.

Несмотря на камерный формат парада, весь город в этот день становится единым пространством памяти. На стрелке Васильевского острова зажигаются факелы Ростральных колонн, звучит сводный хор студентов, а в полдень раздается традиционный выстрел из Петропавловской крепости.

По завершении парада по улицам Северной столицы пройдет колонна ретротехники, а на Невском проспекте состоится шествие «Бессмертного полка» — это одно из самых трогательных событий дня, где жители несут портреты своих героев.

Новым символом преемственности поколений станет акция «Бессмертный флот». Впервые в истории празднования на воде проходят суда с изображениями кораблей, погибших в годы войны в Балтийском море. В акции участвуют десятки судов, на борту которых — ветераны, курсанты, представители духовенства и молодежь.

Для города на Неве День Победы имеет особое значение. Город-герой Ленинград выстоял в годы войны, пережив блокаду, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Каждый день ленинградцы боролись с тяжелейшими условиями, переживая голод, холод и артобстрелы. Городу удалось выжить — и навсегда стать примером безграничного мужества и стойкости.

