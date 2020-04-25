Актриса вместе со своей сестрой собрали несколько огромных мешков мусора.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова вместе со своей сестрой устроили субботник в лесу. Девушки прибрали территорию рядом с дорогой. На машине они вывезли оттуда несколько огромных мешков с мусором. Артистка опубликовала в Instagram ролик с места событий. На кадрах видно, что актриса собственными руками поднимает с земли грязные бутылки из-под алкогольных напитков.

«Пока мир борется с коронавирусом, мы боремся со свинотовирусом! Это касается каждого района, губернии и уголочка нашей Родины! Везде так, я вижу это в своих поездках по России. Давайте искореним это», — написала звезда в микроблоге.

Поклонники оценили старания Ирины Пеговой. Большинство фанатов заявили — знаменитость подает прекрасный пример обществу. Однако некоторых пользователей сети возмутило то, что приборкой на улице должна заниматься известная кинозвезда.

«Я в шоке! Больше некому убирать это свинство кроме великой актрисы?!»

«Хороший пример для всей страны»;

«Вы молодец! Но вся фишка в том, что ваш труд напрасный. Завтра опять кто-нибудь выкинет бутылку. Что за люди?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты секреты быстрого похудения и тайны личной жизни Ирины Пеговой.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
Видео: влюбленный страус Николя устроил танцы в опустевшем российском зоопарке
11:11
Акшая Тритья: как привлечь успех и деньги в самый лучший день в году
11:06
«Молодая и красивая» — Умерла главный редактор «Русского радио»
11:00
Видео: мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую дистанцию в магазине
10:53
«Боремся со свинотовирусом!» — Пегова провела субботник в лесу
10:41
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок