«Боремся со свинотовирусом!» — Пегова провела субботник в лесу
Актриса вместе со своей сестрой собрали несколько огромных мешков мусора.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Ирина Пегова вместе со своей сестрой устроили субботник в лесу. Девушки прибрали территорию рядом с дорогой. На машине они вывезли оттуда несколько огромных мешков с мусором. Артистка опубликовала в Instagram ролик с места событий. На кадрах видно, что актриса собственными руками поднимает с земли грязные бутылки из-под алкогольных напитков.
«Пока мир борется с коронавирусом, мы боремся со свинотовирусом! Это касается каждого района, губернии и уголочка нашей Родины! Везде так, я вижу это в своих поездках по России. Давайте искореним это», — написала звезда в микроблоге.
Поклонники оценили старания Ирины Пеговой. Большинство фанатов заявили — знаменитость подает прекрасный пример обществу. Однако некоторых пользователей сети возмутило то, что приборкой на улице должна заниматься известная кинозвезда.
«Я в шоке! Больше некому убирать это свинство кроме великой актрисы?!»
«Хороший пример для всей страны»;
«Вы молодец! Но вся фишка в том, что ваш труд напрасный. Завтра опять кто-нибудь выкинет бутылку. Что за люди?!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты секреты быстрого похудения и тайны личной жизни Ирины Пеговой.
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