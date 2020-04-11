41-летняя актриса после развода привела себя в потрясающую форму, не прибегая к помощи пластических хирургов.

Секреты быстрого похудения и тайны личной жизни Ирины Пеговой

Фото: Instagram @pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова полюбилась миллионам россиянок благодаря ролям в мелодраматических картинах. Звезда всегда играла «простую и сильную женщину», что очень импонирует ее соотечественницам.

Секреты личной жизни актрисы

Во время учебы в театральном институте Ирина Пегова познакомилась со своим будущим супругом актером Дмитрием Орловым. После свадьбы жизнь влюбленных казалось идеальной: они прикупили участок за городом; стали владельцами квартиры в столице, которую Олег Табаков «выбил» им за четверть рыночной цены; родили дочку.

Вот только спустя шесть лет отношения дали трещину. Пара рассталась. Ходили слухи, что Дмитрий Орлов после развода впал в депрессию и заявил, что жена никогда не ставила его на первое место. Об этом пишет The Russian times.

Ирина Пегова после расставания с супругом закрыла личную жизнь на семь замков. Фанаты как-то предположили, что актриса встречается с коллегой по цеху Сергеем Кемпо. Но отношения артистов не продлились долго.

Основные правила фирменной диеты звезды

Ирина Пегова усиленно занимается спортом: бегает, плавает, много гуляет. Актриса рассказала, что главное — следить за количеством еды на тарелке. Порция не должна превышать в размерах кулак женщины.

Также артистка советует пить много воды. Иногда мы путаем жажду с голодом. Если чувствуешь голод — выпей стакан воды, советует кинозвезда. Если после этого все еще будет хотеться есть — то можно кушать.

Знаменитость советует есть фрукты утром и днем (чтобы сахар не отложился в бедрах), а рыбу и мясо — вечером.

Еще одна рекомендация от артистки: кушать нужно очень медленно, растягивая прием пищи таким образом, чтобы почувствовать насыщение, не переедая при этом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова без макияжа похвасталась стройной фигурой.

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