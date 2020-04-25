Плати или оболью кислотой: неграмотные вандалы начали угрожать российским автомобилистам

Российские автомобилисты начали находить под дворниками своих машин записки с требованием заплатить деньги неизвестным. В случае отказа, те грозят повредить транспорт.

«Дорогой мой АВТО ВЛАДЕЛЕЦ. Я панимаю твою злость и абиду за свою машину но мне терять особо не чего. Жрать осталась дня на 2 и дальше денег нет. Так вот если ты не хочеш штоб твоя машина была облита кислотой или внезапно згорела и были порезаны шыны то отправь на этот номер карты две тысячи рублей», — гласит напечатанная на принтере записка (орфография и пунктуация сохранены).

В ней же автор указал номер банковской карты, предоставив способ оплаты на выбор получателю угрозы. В комментарии к платежу он просит указать номер автомобиля, чтобы не нанести вреда имуществу плательщика.

«Времени на оплату даю одни сутки. Далее пеняй на себя», — предупредил вандал.

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Как сообщает URA.RU, о получении подобных записок сообщили жители Новосибирской и Челябинской областей, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, и Екатеринбурга. Тексты угроз в большинстве случаев скопированы — отличаются только номера банковских карт для перевода.

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