Военнослужащие десантировались с нижней границы стратосферы по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Министерство обороны РФ, 5-tv.ru

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ впервые в мире выполнили групповой прыжок на парашютах в Арктике с десятикилометровой высоты. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты десять тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», — сказал Евкуров.

Он уточнил, что прыжок с нижней границы стратосферы в арктических условиях был проведен по прямому поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Для успешной высадки военные задействовали «парашютную систему специального назначения нового поколения». Теперь подобные учения планируется проводить ежегодно.

Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Кроме новых парашютов, военнослужащие ВДВ опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, а также другое специальное снаряжение и обмундирование.

В марте 5-tv.ru публиковал видео с масштабных учений ВДВ в Крыму. В маневрах приняли участие полторы тысячи десантников, 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и армейской авиации.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

10:20
Видео: десантники ВДВ первыми в мире прыгнули с десятикилометровой высоты в Арктике
10:08
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
9:56
Как пандемия коронавируса обнажила социальные и экономические проблемы в мире
9:39
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака
9:24
Психолог объяснила нежелание россиян носить маски страхом перед коронавирусом
9:14
Апрель в огне: Авария на Чернобыльской АЭС в лицах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок