Видео: десантники ВДВ первыми в мире прыгнули с десятикилометровой высоты в Арктике

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ впервые в мире выполнили групповой прыжок на парашютах в Арктике с десятикилометровой высоты. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты десять тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», — сказал Евкуров.

Он уточнил, что прыжок с нижней границы стратосферы в арктических условиях был проведен по прямому поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Для успешной высадки военные задействовали «парашютную систему специального назначения нового поколения». Теперь подобные учения планируется проводить ежегодно.

Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Кроме новых парашютов, военнослужащие ВДВ опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, а также другое специальное снаряжение и обмундирование.

В марте 5-tv.ru публиковал видео с масштабных учений ВДВ в Крыму. В маневрах приняли участие полторы тысячи десантников, 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и армейской авиации.