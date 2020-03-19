В Крыму стартовали масштабные учения ВДВ — видео
В маневрах участвуют полторы тысячи десантников, 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и армейской авиации.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru
В Крыму проходят самые масштабные в этом году учения Воздушно десантных войск. На полигоне Опук десантировались более полтысячи военнослужащих.
Задача голубых беретов — захватить объекты условного противника, и удержать позиции до подхода основных сил. Кроме крылатой пехоты тяжелые ИЛ-76 доставили к месту учебного боя бронетехнику. На парашютах, сбросили десять боевых машин десанта. В считанные минуты экипажи заняли места в машинах и поддержали огнем пехоту.
Всего в маневрах участвуют полторы тысячи десантников, 300 единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной и армейской авиации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилоты истребителей и ударных вертолетов начали играть в «Авиадартс».
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