Подросток зарезал младшего брата из-за троллинга в онлайн-игре

Страшное убийство произошло в семье жительницы село Дудинка в Красноярском крае. Как стало известно 5-tv.ru, подросток зарезал младшего брата, впав в истерику из-за онлайн-игры, пока матери не было дома.

Женщина ушла из дома в магазин за продуктами с полугодовалой дочерью, в квартире оставались два сына, 13 и семи лет. Старший начал играть в онлайн-игру на смартфоне, однако там его действия подвергли троллингу. Подросток вышел из себя, начал крушить мебель в доме. От шума проснулся младший ребенок и спрятался на кухне. Там его настиг старший и нанес ему не менее десяти ударов ножом. Вернувшаяся мать нашла на кухне тело умершего ребенка.

По данным полиции, которая проводит проверку, семья ранее на учете не состояла. Нареканий от органов опеки в адрес матери троих детей также не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах в Башкирии.