Председатель Верховного Совета Хакасии обвинил врачей в распространении COVID-19

По словам Владимира Штыгашева, необходимо принять жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев обвинил медиков в стремительном распространении коронавируса в регионе. Он отметил, что число заболевших с каждым днем увеличивается, причем нередко большое количество зараженных выявляется именно в лечебных учреждениях. Видео с выступлением главы республиканского парламента транслировалось на телеканале «Абакан 24».

«Они там вообще допустили, что у нас заражение половины больных в медицинских учреждениях произошло! Надо меры принимать, самые жестокие надо принять меры. Правительство медлит почему-то, не принимает. Мы видим, что в других субъектах происходит: по вине медицинских работников у нас половина зараженных, если не больше. И у нас никто не отвечает за это», — возмутился Штыгашев.

К слову, чиновник не уточнил, какие меры для обеспечения безопасности в больницах на фоне эпидемии COVID-19 принимаются руководством региона. 

При этом речь шла о сорванной 24 апреля сессии Верховного совета Хакасии. Местный парламент не рассмотрел отчет главы республики Валентина Коновалова об итогах работы за 2019 год из-за отсутствия кворума.

В эфире Штыгашев перечислял тех, кто не явился на заседание. Среди них главврач республиканской больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в республики Хакасии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

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