Председатель Верховного Совета Хакасии обвинил врачей в распространении COVID-19
По словам Владимира Штыгашева, необходимо принять жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев обвинил медиков в стремительном распространении коронавируса в регионе. Он отметил, что число заболевших с каждым днем увеличивается, причем нередко большое количество зараженных выявляется именно в лечебных учреждениях. Видео с выступлением главы республиканского парламента транслировалось на телеканале «Абакан 24».
«Они там вообще допустили, что у нас заражение половины больных в медицинских учреждениях произошло! Надо меры принимать, самые жестокие надо принять меры. Правительство медлит почему-то, не принимает. Мы видим, что в других субъектах происходит: по вине медицинских работников у нас половина зараженных, если не больше. И у нас никто не отвечает за это», — возмутился Штыгашев.
К слову, чиновник не уточнил, какие меры для обеспечения безопасности в больницах на фоне эпидемии COVID-19 принимаются руководством региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в республики Хакасии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
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