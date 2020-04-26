За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 6361
Полностью выздоровели с начала эпидемии 6767 человек.
Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin
За последние сутки в России коронавирусом заразились 6361 человека в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2920. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число инфицированных достигло 80 949, из них полностью выздоровели 6767 человека (За сутки — 517 человек). Проведено более 2,8 миллионов тестов.
За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 38 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в столице превысило 400. В России всего по данным на 25 апреля зарегистрировано 747 летальных исходов, из них 66 за последние сутки.
Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.
Статистика по регионам:
- Москва 2971
- Московская область 576
- Нижегородская область 153
- Санкт-Петербург 151
- Мурманская область 105
- Республика Дагестан 103
- Брянская область 78
- Краснодарский край 73
- Республика Татарстан 71
- Калужская область 70
- Алтайский край 68
- Курская область 67
- Тульская область 66
- Астраханская область 66
- Ростовская область 65
- Рязанская область 63
- Челябинская область 62
- Пермский край 61
- Свердловская область 58
- Новосибирская область 58
- Тамбовская область 56
- Владимирская область 49
- Республика Мордовия 49
- Кировская область 46
- Ямало-Ненецкий АО 45
- Республика Северная Осетия 43
- Орловская область 42
- Ярославская область 42
- Ленинградская область 42
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Ханты-Мансийский АО 41
- Красноярский край 41
- Саратовская область 40
- Чувашская Республика 38
- Республика Ингушетия 37
- Республика Башкортостан 37
- Ставропольский край 36
- Волгоградская область 30
- Кабардино-Балкарская Республика 28
- Ульяновская область 27
- Хабаровский край 27
- Калининградская область 26
- Воронежская область 25
- Новгородская область 25
- Республика Хакасия 25
- Республика Калмыкия 24
- Республика Марий Эл 24
- Приморский край 24
- Тверская область 23
- Камчатский край 23
- Липецкая область 22
- Чеченская Республика 22
- Белгородская область 21
- Кемеровская область 21
- Архангельская область 20
- Самарская область 20
- Республика Коми 17
- Псковская область 17
- Оренбургская область 16
- Республика Адыгея 15
- Тюменская область 12
- Ивановская область 11
- Костромская область 11
- Республика Саха (Якутия) 11
- Смоленская область 10
- Республика Крым 10
- Удмуртская Республика 9
- Вологодская область 7
- Забайкальский край 7
- Пензенская область 6
- Республика Бурятия 6
- Севастополь 5
- Омская область 4
- Республика Тыва 3
- Амурская область 3
- Чукотский АО 3
- Республика Карелия 2
- Курганская область 2
- Иркутская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Томская область 1
- Магаданская область 1
Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.
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