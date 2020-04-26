За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 6361

За последние сутки в России коронавирусом заразились 6361 человека в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2920. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число инфицированных достигло 80 949, из них полностью выздоровели 6767 человека (За сутки — 517 человек). Проведено более 2,8 миллионов тестов.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 38 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в столице превысило 400. В России всего по данным на 25 апреля зарегистрировано 747 летальных исходов, из них 66 за последние сутки.

Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.

Статистика по регионам:

Москва 2971

Московская область 576

Нижегородская область 153

Санкт-Петербург 151

Мурманская область 105

Республика Дагестан 103

Брянская область 78

Краснодарский край 73

Республика Татарстан 71

Калужская область 70

Алтайский край 68

Курская область 67

Тульская область 66

Астраханская область 66

Ростовская область 65

Рязанская область 63

Челябинская область 62

Пермский край 61

Свердловская область 58

Новосибирская область 58

Тамбовская область 56

Владимирская область 49

Республика Мордовия 49

Кировская область 46

Ямало-Ненецкий АО 45

Республика Северная Осетия 43

Орловская область 42

Ярославская область 42

Ленинградская область 42

Карачаево-Черкесская Республика 42

Ханты-Мансийский АО 41

Красноярский край 41

Саратовская область 40

Чувашская Республика 38

Республика Ингушетия 37

Республика Башкортостан 37

Ставропольский край 36

Волгоградская область 30

Кабардино-Балкарская Республика 28

Ульяновская область 27

Хабаровский край 27

Калининградская область 26

Воронежская область 25

Новгородская область 25

Республика Хакасия 25

Республика Калмыкия 24

Республика Марий Эл 24

Приморский край 24

Тверская область 23

Камчатский край 23

Липецкая область 22

Чеченская Республика 22

Белгородская область 21

Кемеровская область 21

Архангельская область 20

Самарская область 20

Республика Коми 17

Псковская область 17

Оренбургская область 16

Республика Адыгея 15

Тюменская область 12

Ивановская область 11

Костромская область 11

Республика Саха (Якутия) 11

Смоленская область 10

Республика Крым 10

Удмуртская Республика 9

Вологодская область 7

Забайкальский край 7

Пензенская область 6

Республика Бурятия 6

Севастополь 5

Омская область 4

Республика Тыва 3

Амурская область 3

Чукотский АО 3

Республика Карелия 2

Курганская область 2

Иркутская область 2

Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Томская область 1

Магаданская область 1

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112