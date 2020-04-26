Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
В 1999 году женщина буквально с первого взгляда покорила сердце американского политика.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /White House, Instagram @flotus
Мелания Трамп сегодня отмечает юбилей — ей исполняется 50 лет. Твердость убеждений супруги президента, ее изысканный стиль и неповторимая внешность вызывают восхищение не только у американцев, но и ее поклонников по всему миру. Фанаты высоко ценят и то, что первая леди предпочитает находиться в стороне от всеобщих скандалов и держится в обществе довольно скромно.
Однако несмотря на кажущуюся скромность, в 1999 году Мелании удалось пленить Дональда Трампа. Красота женщины покорила политика настолько, что он даже не мог думать о своей спутнице – стройной красавице Селине Мидельфарт, которая унаследовала многомиллиардное наследство отца. Вместе с моделью Трамп посещал светские рауты, закрытые ужины в лучших гостиных Верхнего Ист-Сайда и даже пришел на «Оскар» в 1998 году.
Однако на вечеринке вечеринки Паоло Замполли, основателя модельного агентства ID Models Management, в манхэттенском клубе взгляд состоявшего в романтических отношениях политика упал на Меланию, и он решил тут же к ней подойти. Трамп попросил у женщины ее телефон, она отказала, но все-таки записала номер Дональда.
«Если бы я дала ему свой телефон, то стала бы одной из тех женщин, кому он звонит. Не секрет, что у богатых людей несколько мобильных номеров, и то, какой из них он дает новой подруге, говорит о многом. Мне он тогда дал все свои номера», - цитирует Меланию Woman.ru.
Трамп длительное время пытался покорить сердце красавицы и, наконец, в 2005 году сделал ей предложение руки и сердца. Селина Мидельант, у которой не сложилось с американским лидером, не стала держать на него зла и поздравила супругов со свадьбой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мелания Трамп удивила публику нарядом на приеме НАТО.
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