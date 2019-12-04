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«Ужас, если такое модно»: Мелания Трамп удивила публику нарядом на приеме НАТО

, 21:10 | Карина Бернтгольц Фото 120

Первая леди США сопровождала мужа в ярко-желтом пальто трапециевидной формы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Lock, Instagram @flotus

Супруга президента США Мелания Трамп удивила публику необычным нарядом на приеме лидеров стран НАТО, прошедшего в Букингемском дворце в Лондоне. Первая леди страны, ранее поражавшая своим изысканным вкусом и чувством стиля, ввела фанатов в замешательство своим новым образом.

Жена американского лидера появилась на мероприятии в ярко-желтом пальто-кепке — своеобразной накидке трапециевидной формы без рукавов. Несмотря на то, что наряд Мелании и ее аксессуары были подобраны в соответствии с последними модными трендами, пользователи соцсетей не смогли удержаться от критики, увидев, в чем ходит первая леди США.

Instagram @flotus

«Ужас, если такое модно!»

«Какой ужасный выбор. Да и Камилла не лучше. И это для такого-то мероприятия!»

«Совсем не понимаю такое», — отметили юзеры.

Впрочем, среди комментариев встречались и положительные отзывы.

«Стильно, современно!»

«Мне нравится!» — восхищались подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп опростоволосился, «забыв» жену у вертолета.

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