На архивном снимке актриса позирует с приспущенным бюстгальтером.

«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети

Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

Поклонники обсуждают новое эротичное фото актрисы Елены Яковлевой, опубликованное на ее фан-страничке в Instagram. На снимке звезда позирует в крайне откровенном образе — ее грудь частично оголена за счет спущенного вниз бюстгальтера.

«Узнали? Как вам фото?» — поинтересовался автор поста у пользователей.

 
 
 
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Узнали? ❤️ Как вам фото? 😍🙏🏻

Публикация от Елена Яковлева (@elenayakovleva_fan)

В комментариях юзеры признались, что сразу поняли, что фотография — архивная. Кадр взят из популярного советского фильма «Интердевочка», в котором Яковлева исполняет главную роль.

«Узнали. Это Ваша самая известная роль в фильме „Интердевочка“! Вы куколка!»

«Хороша!»

«Какая сексуальная!»

«Хороша, чертовка! Лучшая из „интердевочек“!» — восхищались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев прокомментировал гардероб актрисы Елены Яковлевой.

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«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети

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