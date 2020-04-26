«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети

Поклонники обсуждают новое эротичное фото актрисы Елены Яковлевой, опубликованное на ее фан-страничке в Instagram. На снимке звезда позирует в крайне откровенном образе — ее грудь частично оголена за счет спущенного вниз бюстгальтера.

«Узнали? Как вам фото?» — поинтересовался автор поста у пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Узнали? ❤️ Как вам фото? 😍🙏🏻 Публикация от Елена Яковлева (@elenayakovleva_fan) 25 Апр 2020 в 4:52 PDT

В комментариях юзеры признались, что сразу поняли, что фотография — архивная. Кадр взят из популярного советского фильма «Интердевочка», в котором Яковлева исполняет главную роль.

«Узнали. Это Ваша самая известная роль в фильме „Интердевочка“! Вы куколка!»

«Хороша!»

«Какая сексуальная!»

«Хороша, чертовка! Лучшая из „интердевочек“!» — восхищались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев прокомментировал гардероб актрисы Елены Яковлевой.