«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети
На архивном снимке актриса позирует с приспущенным бюстгальтером.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской
Поклонники обсуждают новое эротичное фото актрисы Елены Яковлевой, опубликованное на ее фан-страничке в Instagram. На снимке звезда позирует в крайне откровенном образе — ее грудь частично оголена за счет спущенного вниз бюстгальтера.
«Узнали? Как вам фото?» — поинтересовался автор поста у пользователей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях юзеры признались, что сразу поняли, что фотография — архивная. Кадр взят из популярного советского фильма «Интердевочка», в котором Яковлева исполняет главную роль.
«Узнали. Это Ваша самая известная роль в фильме „Интердевочка“! Вы куколка!»
«Хороша!»
«Какая сексуальная!»
«Хороша, чертовка! Лучшая из „интердевочек“!» — восхищались подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев прокомментировал гардероб актрисы Елены Яковлевой.
Читайте также
49%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?