Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля

Минсельхоз РФ определил нетарифную квоту на поставки в полном объеме в размере семи миллионов тонн.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru

Россия приостанавливает до 1 июля экспорт зерна за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.

В заявлении отмечается, что 26 апреля была выбрана в полном объеме нетарифная квота на вывоз зерна. Она была установлена в начале месяца в размере семи миллионов тонн.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что данные ограничительные меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке и удовлетворить спрос на зерно и продукты его переработки. Кроме того, приостановка поставок за рубеж не повлияет на достижение целей госпрограмм России и показателей экспорта в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каких продуктов питания коснется рост цен в России.

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