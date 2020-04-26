Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля

Россия приостанавливает до 1 июля экспорт зерна за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.

В заявлении отмечается, что 26 апреля была выбрана в полном объеме нетарифная квота на вывоз зерна. Она была установлена в начале месяца в размере семи миллионов тонн.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что данные ограничительные меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке и удовлетворить спрос на зерно и продукты его переработки. Кроме того, приостановка поставок за рубеж не повлияет на достижение целей госпрограмм России и показателей экспорта в 2020 году.

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