Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля
Минсельхоз РФ определил нетарифную квоту на поставки в полном объеме в размере семи миллионов тонн.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, 5-tv.ru
Россия приостанавливает до 1 июля экспорт зерна за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.
В заявлении отмечается, что 26 апреля была выбрана в полном объеме нетарифная квота на вывоз зерна. Она была установлена в начале месяца в размере семи миллионов тонн.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве заметили, что данные ограничительные меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке и удовлетворить спрос на зерно и продукты его переработки. Кроме того, приостановка поставок за рубеж не повлияет на достижение целей госпрограмм России и показателей экспорта в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, каких продуктов питания коснется рост цен в России.
Читайте также
45%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?