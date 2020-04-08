Карантином из-за коронавируса и ценами на нефть объяснили поставщики продуктов питания необходимость поднять закупочные цены.

Как рассказали «Известиям» в Руспродсоюзе идут переговоры с торговыми сетями о росте на 10-20% в зависимости от категории. Логика такая — нефть дешевеет, доллар дорожает и, соответственно, весь импорт: чай, кофе, овощи. Карантин затрудняет поставки.

Сценарии развития ситуации у Николая Иванова.

Подорожание доллара и коронавирус устроили российскому бизнесу идеальный шторм. На этом фоне поставщики просят пересмотреть закупочные цены на целый список продуктов питания.

Прежде всего, это касается хлебобулочных изделий, макарон, рыбы, чая и кофе, консервов.

«Торговые сети действительно получают от поставщиков большое количество извещений об изменениях закупочных цен. Это обычная практика. Собственно сейчас целый ряд поставщиков направил запросы о повышении цен. Идут переговоры», — говорит пресс-секретарь ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

Понятно, что если это произойдет, за все заплатят покупатели. Самое популярное объяснение повышения закупочных цен — волатильность рубля. Например, кофе и чаю предрекают существенное подорожание — до 20%, ссылаются на то, что это импорт.

Курс доллара по отношению к рублю на пиковых значениях действительно рос на 20-22%. Вроде бы все логично. Но на складах сейчас товар, купленный еще по старым ценам. Да и спрос на кофе упал — общепиты закрыты. В молочной отрасли — свои расчеты, там тоже ждут подорожания.

«Давление на цены будет очень серьезным. У нас и в производстве сырья и в переработке от 15 до 30% приходится на импортную составляющую. Корма, ветеринарные препараты, скот. Семена для выращивания корма, оборудование. Упаковка», — говорит исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Что удивительно, упаковка — это 10% себестоимости молока, йогурта и кефира. А в кондитерских изделиях иногда — почти треть цены. Тот же картон часто везут из-за границы. Может быть, пришло время экономить на пленке с яркой печатью?

Но у производителей сладостей — есть и другая головная боль — стоимость сахара. Хотя он, вроде, наш, не импортный…

«Сахар вырос. На 30-40%. Это биржевой товар. Они возьмут и продадут на бирже за долларовую цену», — говорит кондитер Анна Арданова.

Оказывается, та же проблема — с рыбой. Несмотря на то, что Россия омывается водами 12 морей.

«Основные виды отечественного сырья — сельдь, треска, минтай — привязаны к ценам мирового рынка, и на внутреннем рынке в валюте с пересчетом на курс», — рассказывает исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.

Впрочем, не исключено, что кто-то искусственно провоцирует спрос.

«У многих есть складские остатки. Повышать стоимость в течение двух недель — это неправильно. Прошло недостаточно времени. У многих большие запасы поставщиков. Сахар выращивается на территории России. Это спекулятивно», — считает экономист Денис Кучаев.

Казалось бы, при чем тут коронавирус? Главный эпидемический фактор — это разрушение транспортных связей.

«Изменилась транспортная нагрузка. Далеко не все компании готовы ехать в Европу, в Америку. Это очень дорого становится», — поясняет экономист Антон Шабанов.

В меньшей степени подорожание может коснуться хлеба. Перевозки — остались прежними, внутрироссийскими. Зерно — тоже слабо зависит от доллара или коронавируса.

«Сейчас зерно стоит столько же — на 2-3%, сколько стоило в январе 2019-го. Зерно в буханке хлеба — от 12 до 20%, то подорожание зерна — не скажется на цену. Повышение на уровень более, чем инфляция — ну, 5%, 6%», — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

С повышением закупочных цен в корне не согласна антимонопольная служба. Сами по себе паникерские заявления поставщиков в разгар пандемии — неуместны.

«ФАС вынесла предостережение Роспродсоюзу по факту планируемого повышения цен. Это может провоцировать рост цен, ажиотажный рост цен», — считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Впрочем, у бизнесменов — тоже есть механизмы стабилизации цен. Ритейлеры могут умерить аппетиты — иногда торговая наценка составляет 25%. Да и производителям в условиях разрушения прежних логистических цепочек — вероятно, стоит пересмотреть свои стратегию, отказаться от импорта, перейти на российское сырье.