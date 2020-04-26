Останки пяти человек со времен Второй мировой войны откопали в Луге

Поисковики патриотической группы «Витязь» совместно с сотрудниками Следственного комитета и военнослужащими шестой армии Лужского гарнизона при раскопках в Луге обнаружили останки пяти человек, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в десяти метрах от частного деревянного дома по улице Дмитриева, принадлежащего 56-летней местной жительнице.

Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, на месте поисковых работ были обнаружены и изъяты пять пуговиц времен ВОВ и фрагмент кожаного ремня. Скелетированные останки направлены в судебно-медицинский морг для проведения экспертизы.

«В данном месте, где производим поисковые работы, находятся останки 11 тысяч военнослужащих. <…> В этих местах работы по подъему останков начались еще в 1991 году. <…> Сложности с проведением поисковых работ в данном месте, в том, что все захоронения все захоронения находятся под частной застройкой», — пояснил председатель некоммерческого партнерства Военно-патриотического поискового объединения «Витязь» Николай Бухтияров.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики в Псковской области обнаружили неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны.