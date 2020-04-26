Данные проверяются. Найденные скелеты направлены в морг для проведения экспертизы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nazar Furyk, 5-tv.ru

Поисковики патриотической группы «Витязь» совместно с сотрудниками Следственного комитета и военнослужащими шестой армии Лужского гарнизона при раскопках в Луге обнаружили останки пяти человек, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в десяти метрах от частного деревянного дома по улице Дмитриева, принадлежащего 56-летней местной жительнице.

Кроме того, как стало известно 5-tv.ru, на месте поисковых работ были обнаружены и изъяты пять пуговиц времен ВОВ и фрагмент кожаного ремня. Скелетированные останки направлены в судебно-медицинский морг для проведения экспертизы.

«В данном месте, где производим поисковые работы, находятся останки 11 тысяч военнослужащих. <…> В этих местах работы по подъему останков начались еще в 1991 году. <…> Сложности с проведением поисковых работ в данном месте, в том, что все захоронения все захоронения находятся под частной застройкой», — пояснил председатель некоммерческого партнерства Военно-патриотического поискового объединения «Витязь» Николай Бухтияров.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики в Псковской области обнаружили неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая

Последние новости

21:02
В Твери на ОЖД полыхает вагон
20:58
Заведующая скорой помощью выпала из окна одной из московской клиник
20:53
Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая
20:39
Останки пяти человек со времен Второй мировой войны откопали в Луге
20:25
Михомайдан: зачем снова на Украине всплыл «пророк» и «спаситель» Саакашвили
20:11
«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети

Сейчас читают

Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок