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Под Псковом обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

, 7:45 Эфирная новость 33

Судя по останкам, жертвы — гражданское население.

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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

Поисковики в Псковской области обнаружили неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны. Массовое погребение располагалось на территории заброшенной деревни Каменка. В нем находились останки не менее десяти человек, в том числе — детей. Предположительно, это были мирные жители, которых расстреляли нацисты.

Сейчас предстоит провести экспертизы, чтобы установить личности погибших. После этого останки перезахоронят по военным и православным традициям.

В районе Каменки в годы войны шли ожесточенные бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при строительстве супермаркета в Алтайском крае нашли человеческие скелеты

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