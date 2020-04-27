Актриса рассказала о мистике, которая происходила с ней во время производства «страшной сказки» о помещице Дарье Салтыковой.

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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir

Съемки сериала «Кровавая барыня» дорого обошлись актрисе Юлии Снигирь. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Авторы ленты неслучайно назвали эту историю по мотивам биографии помещицы Дарьи Салтыковой «страшной сказкой». Дама по прозвищу Салтычиха вошла в историю как изощренная садистка и серийная убийца нескольких десятков подвластных ей крепостных крестьян.

Еще на стадии производства многосерийный фильм казался Юлии слишком мрачным, а в процессе съемок с ней происходили необъяснимые события.Instagram @yuliasnigir

«После съемки сцены, где Салтычиху тошнит, мне стало плохо. Ночью я вызвала „скорую“ — было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор и не поняла, что это было. Во время съемки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съемочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит», — рассказала Снигирь.

Сложно для Юлии далась сцена избиения Салтычихой мальчика, которого актрисе было жалко, и сцена посещения знахарки, которая поначалу не давалась ей психологически. Кроме того, сцена несколько раз срывалась по техническим причинам. Приходилось звезде и купаться в крови.

Съемки «Кровавой барыни» до того измотали актрису, что она отказалась от 11 предложений.

«Сейчас, когда все кино остановилось, я вспоминаю это с большим сожалением», — подытожила Снигирь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Снигирь в полупрозрачном платье впечатлила фанатов нежным образом.

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