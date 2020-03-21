«Фарфоровая куколка!» — Юлия Снигирь в полупрозрачном платье впечатлила фанатов нежным образом

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Ниса Мурзанаева
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36-летняя актриса поделилась с подписчиками рейтингом любимых исторических фильмов.

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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir

Российская актриса Юлия Снигирь впечатлила фанатов нежным образом. 36-летняя кинодива опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует посреди поля в полупрозрачном развевающемся на ветру платье. Звезда на снимке выглядит аристократично бледной и невероятно хрупкой.

Утонченную публикацию знаменитость сопроводила рейтингом любимых исторических фильмов. Так, в тройку лидеров вошли «Фаворитка», «Опасные связи» и «Список Шиндлера». Всего список насчитывал дюжину кинокартин.

@yuliasnigir

Подписчики Юлии Снигирь не обратили особого внимания на информацию о предпочтениях кумира в кинематографе. А вот эстетичный снимок не смог оставить их равнодушными. Всего за пару часов пост набрал более десяти тысяч лайков и несколько сотен восторженных комментариев.

«Фарфоровая куколка»;

«Какая же красивая!»

«Герцогиня»;

«Нежная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Снигирь появилась на светском рауте в платье с открытой спиной.

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