Пропускной режим из-за COVID-19 ужесточили в Рязанской, Томской и Нижегородской областях

Данные меры связаны с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

С этого дня сразу в нескольких российских регионах из-за распространения коронавируса ужесточают пропускной режим. В Рязанской области для передвижения вводят обязательные QR-коды.

Пересекать границу Томской области теперь можно только в случае крайней необходимости или строго по служебному поручению, предоставив подтверждающие документы. А в Нижегородскую область проезд доступен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск.

Накануне диагноз COVID-19 подтвердили у нескольких десятков монахинь Серафиимо-Дивеевского монастыря. Власти региона закрыли на карантин село с шеститысячным населением, что находится рядом с обителью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России.

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