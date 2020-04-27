Александр Чучалин обратил внимание на то, что эпидемии респираторных заболеваний одинаково цикличны.

Академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Фото: www.globallookpress.com / European Centre For Disease Prev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Распространение COVID-19 в России может закончиться в середине июня. Об этом заявил завкафедрой госпитальной терапии исследовательского медуниверситета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества и академик РАН Александр Чучалин.

Эксперт указал, что эпидемия респираторного вирусного заболевания SARS, вызываемое коронавирусом SARS-CoV, в 2002 году протекала 3,5 месяца. В течение аналогичного срока распространялся ближневосточный респираторный коронавирусный синдром MERS.

По мнению ученого, заболевания такого рода имеют единый цикл. И если это относится к новому коронавирусу, то отсчет точки окончания пандемии нужно вести с марта до середины первого летнего месяца.

«Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация с COVID-19 в России, по оценке медиков, выйдет на плато к концу мая — началу июня. К такому выводу пришел глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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