Шесть человек скончались, выпив неизвестную жидкость под Новосибирском
| Нюра Незванова Происшествия 136
В настоящий момент медики борются за жизнь пострадавшего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Шесть человек выпили неизвестную жидкость и скончались. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника главного управления МЧС России по региону Виктора Орлова.
По его словам, ЧП произошло на полигоне бытовых отходов.
В настоящий момент один человек в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении.
Читайте также
+2° 754 мм рт. ст.
87%
87%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?