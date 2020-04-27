Шесть человек скончались, выпив неизвестную жидкость под Новосибирском

Шесть человек выпили неизвестную жидкость и скончались. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника главного управления МЧС России по региону Виктора Орлова.

По его словам, ЧП произошло на полигоне бытовых отходов.

В настоящий момент один человек в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении.