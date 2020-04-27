В настоящий момент медики борются за жизнь пострадавшего.

Шесть человек скончались, выпив неизвестную жидкость под Новосибирском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Шесть человек выпили неизвестную жидкость и скончались. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника главного управления МЧС России по региону Виктора Орлова.

По его словам, ЧП произошло на полигоне бытовых отходов.

В настоящий момент один человек в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении.

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