Эксперт ВШЭ предположила, что в Москве уже наступил пик заражения COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире программы на телеканале «Россия-1» заявила, что в Москве, возможно, уже наступил пик заражения коронавирусом. В то же время в других регионах, по словам специалиста, темпы заболеваемости только растут.

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», — цитирует Попович РИА Новости.

Эксперт полагает, что увеличение количество инфицированных в разных субъектах РФ происходит из-за появления новых очагов распространения COVID-19: в частности, общежитий, больниц и домов престарелых. Кроме того, по мнению Попович, вспышки заражения коронавирусом наблюдаются на стройках, где могут нарушать санитарно-гигиенические нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 80 949 человек, что на 6 361 больше, чем днем ранее.

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