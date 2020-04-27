Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 2 996 991 человек. Болезнь унесла более 207 тысячи жизней.
Фото: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso
Погибшие и пострадавшие на 27 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 996 991 человек. Болезнь унесла жизни 207 016 человек. Всего были протестированы более 5,1 миллиона жителей планеты. Выздоровели 880 947 пациентов.
Ситуация в России
Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 80 949 человек, что на 6 361 больше, чем днем ранее. Выздоровели 6 767 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 2,8 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 747 человек.
В Москве за сутки скончался еще 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
Еще семь отделений больницы № 2 во Владивостоке пришлось закрыть из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Окончание пандемии обернется для мира новыми бедами, полагает телеведущий, интеллектуал и политический консультант Анатолий Вассерман. В своей колонке на сайте РЕН ТВ эксперт заявляет, что к следующему февралю, когда население почти победит COVID-19, люди обеднеют. Во многом это станет результатом агрессивной политики США, которые начнут «скупать Европу оптом».
Распространение COVID-19 в России может закончиться в середине июня. Об этом заявил завкафедрой госпитальной терапии исследовательского медуниверситета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества и академик РАН Александр Чучалин.
Врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением пациентов с COVID-19, умер в Лабинской центральной больнице Краснодарского края.
Пациентка московской клиники, перепрофилированной под борьбу с коронавирусом, выпала из окна палаты, находившейся на шестом этаже лечебного учреждения. Как стало известно 5-tv.ru, женщина работала заведующей скорой медицинской помощью Звездного городка Московской области.
Ситуация в мире
Как выживает коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в различных условиях выяснили ученые из Университета Гонконга.
Власти Италии приняли решение о частичном снятии карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Ряд ограничений перестанет действовать с 4 мая.
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил в понедельник правительственный штаб по мерам против коронавируса.
Полезная информация:
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