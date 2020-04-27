Инна Михайлова выложила трогательное видео в Instargram, где призналась в любви своему супругу.

«Мой свет, мой воздух»: жена Стаса Михайлова трогательно поздравила певца с 51-летием

Фото: Instagram @inamikhaylova

Жена Стаса Михайлова Инна выложила трогательный пост с видео в своем Instagram, где поздравила супруга с 51-м днем рождения.

«Сегодня родилось мое счастье, моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов!» — начала свое поздравление Инна Михайлова.

 
 
 
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моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов! Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься! Ты очень хороший человек, замечательный муж, прекрасный отец и сын! Спасибо за каждый день, прожитый с тобой! Мы есть друг у друга, и вместе мы сила! Все будет хорошо! Храни тебя Господь🙏🏽 @stas_mihailoff #стасмихайлов #деньрождения #михайlove #семья #счастье #любовь #жизнь

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

Видео состоит из подборки фотографий разных периодов жизни певца: начиная с детства и заканчивая настоящим временем.

Инна отметила, что ее супруг — хороший муж, отец и сын. И она благодарна ему за каждый совместно прожитый день.

Женщина также добавила, что творчество Стаса Михайлова несет в себе добрый посыл и радует слушателей.

«Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься!» — добавила Ирина.

Фанаты поспешили поддержать супругу певца и также оставили свои поздравления в ее профиле.

«Супер! С днем рождения, любимый артист! Здоровья вам и вашей прекрасной семье! Храни вас Господь»;

«С днем рождения, дорогой Станислав Владимирович! Здоровья, удач, благополучия»;

«Здоровья и Божественного Благословение вам и вашей семье. Благодарю за ваши прекрасные исполнения», — пожелали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, к каким процедурам мог прибегнуть Стас Михайлов.

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