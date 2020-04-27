«Мой свет, мой воздух»: жена Стаса Михайлова трогательно поздравила певца с 51-летием
Инна Михайлова выложила трогательное видео в Instargram, где призналась в любви своему супругу.
Фото: Instagram @inamikhaylova
Жена Стаса Михайлова Инна выложила трогательный пост с видео в своем Instagram, где поздравила супруга с 51-м днем рождения.
«Сегодня родилось мое счастье, моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов!» — начала свое поздравление Инна Михайлова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов! Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься! Ты очень хороший человек, замечательный муж, прекрасный отец и сын! Спасибо за каждый день, прожитый с тобой! Мы есть друг у друга, и вместе мы сила! Все будет хорошо! Храни тебя Господь🙏🏽 @stas_mihailoff #стасмихайлов #деньрождения #михайlove #семья #счастье #любовь #жизнь
Видео состоит из подборки фотографий разных периодов жизни певца: начиная с детства и заканчивая настоящим временем.
Инна отметила, что ее супруг — хороший муж, отец и сын. И она благодарна ему за каждый совместно прожитый день.
Женщина также добавила, что творчество Стаса Михайлова несет в себе добрый посыл и радует слушателей.
«Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься!» — добавила Ирина.
Фанаты поспешили поддержать супругу певца и также оставили свои поздравления в ее профиле.
«Супер! С днем рождения, любимый артист! Здоровья вам и вашей прекрасной семье! Храни вас Господь»;
«С днем рождения, дорогой Станислав Владимирович! Здоровья, удач, благополучия»;
«Здоровья и Божественного Благословение вам и вашей семье. Благодарю за ваши прекрасные исполнения», — пожелали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, к каким процедурам мог прибегнуть Стас Михайлов.
Читайте также
87%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?