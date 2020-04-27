Психолог рассказала о расследовании таинственного похищения женщины
По словам специалиста, детей с особенностями развития можно встретить не только на приеме у врача. Ей пришлось столкнуться с ситуацией, когда такой ребенок стал единственным свидетелем преступления.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Meyer; 5-tv.ru
Сотрудники межведомственной рабочей группы рассказали о своем последнем расследовании: им предстояло раскрыть таинственное похищение женщины. Случай оказался настолько сложным и запутанным, что едва ли не ключевую роль в следственных мероприятиях сыграла психолог.
Специалист объяснила, что единственным свидетелем произошедших событий оказался ребенок с особенностями развития, от которого было трудно получить хоть какую-то информацию.
Удалось ли психологу получить сведения от мальчика и спасти заложницу, зрителям станет известно только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».
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