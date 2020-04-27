Психолог рассказала о расследовании таинственного похищения женщины

Сотрудники межведомственной рабочей группы рассказали о своем последнем расследовании: им предстояло раскрыть таинственное похищение женщины. Случай оказался настолько сложным и запутанным, что едва ли не ключевую роль в следственных мероприятиях сыграла психолог.

Специалист объяснила, что единственным свидетелем произошедших событий оказался ребенок с особенностями развития, от которого было трудно получить хоть какую-то информацию.

Удалось ли психологу получить сведения от мальчика и спасти заложницу, зрителям станет известно только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят понедельника по четверг в 23:10 в эфире Пятого канала.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».