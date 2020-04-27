Пользователи российской соцсети смогут предложить помощь тем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции.

«Одноклассники» запускают акцию в помощь волонтерам

Фото: Известия / Александр Казаков

«Одноклассники» запустили акцию «Я помогаю» для волонтеров. Соцсеть предложит пользователям прийти на выручку тем, кто столкнулся с трудностями в ситуации массового карантина и самоизоляции.

Для этого в «Одноклассниках» появился интерактивный баннер, представляющий собой шаблон публикации с четырьмя вариантами добровольной помощи: предложением купить продукты, сходить в аптеку, погулять с собакой и выкинуть мусор. Этот сервис пригодится тем пользователям, кто по какой-то причине не может выйти из дома: пожилым людям, находящимся в группе риска; мамам, которым не с кем оставить детей; туристам, соблюдающим режим строгой самоизоляции и другим.

Присоединиться к акции можно либо с помощью баннера, размещенного в ленте новостей, или же через публикации друзей, уже ставших ее участниками. Чем больше классов, репостов и комментариев соберет конкретное предложение помощи, тем больше пользователей ОК его увидят.

Ранее 5-tv.ru рассказал о сервисе онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса от «Одноклассников».

«Одноклассники» запускают акцию в помощь волонтерам

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