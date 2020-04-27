Уволен помощник главы Россельхознадзора после подозрений в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова освободили от занимаемой должности после подозрений в педофилии. Об этом сообщили в Минсельхозе.

«27 апреля освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

Несколькими часами ранее об увольнении Дмитрия Натарова главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева попросил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В своем обращении Турчак отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти», — гласит пояснение в Telegram-аккаунте партии.

Как сообщал 5-tv.ru, информация о возможной причастности помощника главы Россельхознадзора к педофилии появилась в СМИ на минувшей неделе. Сообщалось, что он совратил 13-летнюю девочку. Преступные действия чиновник продолжал в течение трех лет. Родители узнали о происходящем только в марте 2019-го, когда на телефон девочки пришло сообщение от Натарова. Тот убеждал ребенка молчать.