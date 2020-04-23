Помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров подозревается в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было 13 лет. Как рассказал адвокат потерпевшей стороны Шора Горгадзе, приблизительно в марте 2019 года родители девочки узнали, что друг семьи Натаров развращал их несовершеннолетнего ребенка до 16-летнего возраста.

По словам адвоката, девочка не сразу рассказала отцу и матери, что с ней творил «дядя Дима».

«Она несколько лет терпела этот кошмар, этот ад. Сейчас ей необходима помощь специалистов. Я имею в виду психологов. Она постоянно работает с ними для того, чтобы как-то восстановиться после тех психологических травм», — добавил Горгадзе.

Родители узнали о произошедшем совершенно случайно, когда мать девочки увидела, что на ее телефон, оставленный без присмотра, пытается дозвониться Натаров, что вызвало подозрение, и дочь призналась.