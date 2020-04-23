Помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки

Школьница рассказала, что стала получать от чиновника сообщения непристойного характера еще в 2016 году.
«Чуть ли не в любви объяснялся, готовил к тому, что у них будут какие-то отношения. Чуть ли не детей они собирались совместно рожать. Он просил ее прислать фотографии», — отметил адвокат, добавив, что такая переписка продолжалась примерно два года.
В итоге в 15 лет она согласилась сходить с «дядей Димой» в кино.
«Чтобы вы понимали, что такое было в понимании Натарова „пойти в кинотеатр“ — это был приват-зал, который был весь усыпан лепестками роз… Они выбрали, какой фильм будут смотреть, после чего он начал активно к ней приставать», - рассказал Горгадзе.
По словам школьницы, подобные посещения кино были неоднократно.
Горгадзе также отметил, что взрослый «друг» психологически обрабатывал девочку, чтобы та не пошла и не рассказала обо всем родителям.
По данным РЕН ТВ, родители Лены, как только весной 2019 года узнали о произошедшем, обратились в правоохранительные органы, но почти год уголовное дело не возбуждалось. Горгадзе считает, что такая волокита происходила намеренно — из-за должности Натарова в Россельхонадзоре.