Родители школьницы совершенно случайно узнали о происходившем спустя два года.

Помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки

Фото: mvl-saratov.ru

Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров подозревается в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было 13 лет. Как рассказал адвокат потерпевшей стороны Шора Горгадзе, приблизительно в марте 2019 года родители девочки узнали, что друг семьи Натаров развращал их несовершеннолетнего ребенка до 16-летнего возраста.

По словам адвоката, девочка не сразу рассказала отцу и матери, что с ней творил «дядя Дима».

«Она несколько лет терпела этот кошмар, этот ад. Сейчас ей необходима помощь специалистов. Я имею в виду психологов. Она постоянно работает с ними для того, чтобы как-то восстановиться после тех психологических травм», — добавил Горгадзе.

Родители узнали о произошедшем совершенно случайно, когда мать девочки увидела, что на ее телефон, оставленный без присмотра, пытается дозвониться Натаров, что вызвало подозрение, и дочь призналась.

Школьница рассказала, что стала получать от чиновника сообщения непристойного характера еще в 2016 году.

«Чуть ли не в любви объяснялся, готовил к тому, что у них будут какие-то отношения. Чуть ли не детей они собирались совместно рожать. Он просил ее прислать фотографии», — отметил адвокат, добавив, что такая переписка продолжалась примерно два года.

В итоге в 15 лет она согласилась сходить с «дядей Димой» в кино.

«Чтобы вы понимали, что такое было в понимании Натарова „пойти в кинотеатр“ — это был приват-зал, который был весь усыпан лепестками роз… Они выбрали, какой фильм будут смотреть, после чего он начал активно к ней приставать», - рассказал Горгадзе.

По словам школьницы, подобные посещения кино были неоднократно.

Горгадзе также отметил, что взрослый «друг» психологически обрабатывал девочку, чтобы та не пошла и не рассказала обо всем родителям.

По данным РЕН ТВ, родители Лены, как только весной 2019 года узнали о произошедшем, обратились в правоохранительные органы, но почти год уголовное дело не возбуждалось. Горгадзе считает, что такая волокита происходила намеренно — из-за должности Натарова в Россельхонадзоре.

«Никакого, к сожалению, как мы видим на сегодняшний день, раскаяния в своих действиях он не испытывает. Наоборот — включает административный ресурс, для того чтобы уйти от наказания», — считает сторона защиты несовершеннолетней.

Тем не менее, спустя год уголовное дело было возбуждено. На сайте Следственного комитета России появилась информация о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования «дела о совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки» на личный контроль.

По данным РЕН ТВ, речь идет именно об истории этой школьницы. Телеканал обращает внимание, что дело возбуждено «по факту», а не в отношении Дмитрия Натарова. В документах говорится, что «неустановленное лицо» совершило в отношении девочки развратные действия.

Так же, как передает РЕН ТВ, Натаров занимает пост помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергея Данкверта. У последнего — официально четверо заместителей, но именно Натаров обладает такими же полномочиями.

Как передавал 5-tv.ru, в Москве тренера по каратэ обвинили в педофилии.

 

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