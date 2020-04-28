На первом месте для граждан России — поправка об обеспечении доступности и качества медпомощи.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Самые главные для россиян поправки в Конституцию касаются социальной сферы.

Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее назвали приоритетной 95% опрошенных.

На втором месте — признание детей важнейшим приоритетом государственной политики. Далее следует поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны.

Не менее важна для людей обязательная ежегодная индексация пенсий. Замыкает ТОП-5 — поправка, закрепляющая МРОТ в размере не менее прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пандемия COVID-19 показала актуальность социального блока поправок в Конституцию.

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