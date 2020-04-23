Пандемия COVID-19 показала актуальность социального блока поправок в Конституцию

Опрос ВЦИОМ показал, что если бы голосование проходило сегодня, то на участки готовы были бы прийти более 50% респондентов, и «за» поправки проголосовали бы 2/3 ни них.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Коронавирус отодвинул важное событие в жизни страны. Общероссийское голосование по Конституции, которое должно было состояться 22 апреля. Но что примечательно — интерес граждан остался прежним, несмотря на сложности текущей ситуации. Как никогда актуальными стали поправки в социальной сфере. Особенно о доступной и качественной медицине. Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный убедился: статьи заработали раньше, чем их приняли. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции. В Кремле не исключили, что день для волеизъявления граждан привяжут к важной дате.

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