Пандемия COVID-19 показала актуальность социального блока поправок в Конституцию

Коронавирус отодвинул важное событие в жизни страны. Общероссийское голосование по Конституции, которое должно было состояться 22 апреля. Но что примечательно — интерес граждан остался прежним, несмотря на сложности текущей ситуации. Как никогда актуальными стали поправки в социальной сфере. Особенно о доступной и качественной медицине. Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный убедился: статьи заработали раньше, чем их приняли. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дмитрий Песков рассказал о переносе даты голосования по поправкам к Конституции. В Кремле не исключили, что день для волеизъявления граждан привяжут к важной дате.