«Друг на час»: новая услуга в условиях самоизоляции набирает популярность в сети
«Друзей», «слушателей» и даже «собутыльников на час» на сайтах интернет-объявлений только в Петербурге — сотни человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru
За время изоляции небывалую популярность приобрела услуга «слушатель на час». Своего рода сеанс психологической разгрузки, но в исполнении не специалиста, и потому в разы дешевле.
Некоторые так увлекаются, что предлагают себя не только как собеседника, но, если понадобится, даже как «собутыльника».
Так ли безобидно это развлечение, разобрался Андрей Захаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петергоф впервые открыл сезон фонтанов без посетителей.
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