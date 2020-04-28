«Друзей», «слушателей» и даже «собутыльников на час» на сайтах интернет-объявлений только в Петербурге — сотни человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

За время изоляции небывалую популярность приобрела услуга «слушатель на час». Своего рода сеанс психологической разгрузки, но в исполнении не специалиста, и потому в разы дешевле.

Некоторые так увлекаются, что предлагают себя не только как собеседника, но, если понадобится, даже как «собутыльника».

Так ли безобидно это развлечение, разобрался Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петергоф впервые открыл сезон фонтанов без посетителей.

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