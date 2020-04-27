Туризм на самоизоляции: Петергоф впервые открыл сезон фонтанов без посетителей
О том, как проходит подготовка к встрече гостей, можно увидеть в соцсетях музея-заповедника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Петергоф уже вовсю готовится встречать первых гостей. Там даже открылся новый сезон фонтанов. Впервые без посетителей. О том, как выглядит музей сегодня, как постарались сотрудники Петергофа украсить парки и фонтаны, можно увидеть в соцсетях заповедника. Высажены тысячи цветов, приведены в готовность водопропускные сооружения.
Кроме того, видео, которое записали сами смотрители, дарит всем традиционное весеннее настроение и надежду, что скоро будет возможность увидеть все воочию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.
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