Туризм на самоизоляции: Петергоф впервые открыл сезон фонтанов без посетителей

Петергоф уже вовсю готовится встречать первых гостей. Там даже открылся новый сезон фонтанов. Впервые без посетителей. О том, как выглядит музей сегодня, как постарались сотрудники Петергофа украсить парки и фонтаны, можно увидеть в соцсетях заповедника. Высажены тысячи цветов, приведены в готовность водопропускные сооружения.

Кроме того, видео, которое записали сами смотрители, дарит всем традиционное весеннее настроение и надежду, что скоро будет возможность увидеть все воочию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Италия решила не пускать иностранных туристов до 2021 года.

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