Как молиться за усопших родных на самоизоляции в Радоницу?

На девятый день после Пасхи в православных храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Viktor Chernov, Lidia Mukhamadeeva, Georgiy Rozov, Alexandr Graschenkov, Vladimir Khodakov

28 апреля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Радоницу — особый день поминовения усопших, когда верующие могут разделить с умершими родными и близкими пасхальную радость.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин в интервью РИА Новости отметил, что существует церковь земная и небесная. Души умерших людей пребывают с Богом в ожидании Страшного суда.

«В эти пасхальные дни мы как бы встречаемся с ними, поздравляем их с праздником. Потому так и называется праздник: в Пасху мы вспоминаем родных не только со скорбью, но и радостно», — отметил священник.

На девятый день после Христова Воскресения в храмах возобновляются поминальные молитвы по усопшим, которые с начала Страстной недели не совершались. В ходе литургии из просфор вынимаются частицы и опускаются в чашу с вином. Они символизируют жертву Богу за ныне здравствующих и умерших. Во время богослужения вино становится кровью Христовой, и вместе с частицами ей омываются грехи тех, кого поминают на литургии.

В Радоницу, как правило, россияне посещали кладбища. Эта традиция отнюдь не церковная, а советская. В условиях угрозы распространения коронавируса в некоторых регионах РФ некрополи закрыты для посещений.

Во время пандемии COVID-19 записки об упокоении усопших можно подать в большинство храмов через интернет.

«В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома», — сказал протоиерей Леонид Калинин.

На сайте РПЦ для совершения домашней молитвы опубликовано «Последование панихиды пасхальным чином в день Радоницы для домашнего совершения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 28 апреля в Родительский день.

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