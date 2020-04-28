«Русская Кардашьян» в бикини-ниточках впечатлила фанатов пышными формами
Анастасия Квитко продемонстрировала купальник, который едва прикрыл ее привлекательные части тела.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, покорившая сердца миллионов пользователей по всему миру, не устает удивлять своих фолловеров новыми сексуальными снимками. Девушку, которую за объемные части тела, назвали «русской Кардашьян», опубликовала снимок в Instagram, на котором предстала в откровенном бикини розового цвета. Причем, что верхняя часть купального костюма, что нижняя, больше напоминали сшитые между собой узкие полозки ткани.
Видимо для того, чтобы продемонстрировать обновку во всей красе, Квитко опубликовала сразу несколько фотографий себя в разных ракурсах.
Реакция воздыхателей «русской Кардашьян» не заставила себя ждать. Фолловеры признавались ей в любви, просили телефончик, ну, и, конечно, одаривали комплиментами.
«Совершенство»
«Божественна»
«Абсолютно великолепная женщина», — пишут в комментариях юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» покрасовалась в маленьком черном платье.
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