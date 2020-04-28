Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к военным

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alberto Pezzali; 5-tv.ru

Ливия на грани военного переворота. Командующий национальной армии Халифа Хафтар объявил, что власть в стране переходит в руки генерального командования вооруженных сил.

Кроме этого фельдмаршал заявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единое государство.

На востоке заседает избранный народом парламент, который и поддерживает армия. А на западе, в столице Триполи страной руководит созданное при поддержке зарубежных спонсоров правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна.

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