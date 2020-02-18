Армия Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара сообщила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна, на борту которого находились оружие и боеприпасы. На кадрах очевидцев видны густые черные клубы дыма, которые вздымаются на сотни метров от плавучего средства.

«Уничтожено турецкое судно, груженное оружием и боеприпасами, причалившее этим утром в порту Триполи», — цитирует РИА Новости заявление ЛНА.

Официальных заявлений из Анкары пока не поступало.

Ранее ливийские СМИ сообщали о том, что военно-морской флот Турции перебрасывает в столицу Ливии Триполи военнослужащих и танки.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи осенью 2011 года Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В настоящее время в стране первенство пытаются выиграть две стороны: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранные боевики массово прибывают в Ливию.