Древние каменные кресты в Ленобласти под угрозой уничтожения из-за искателей мифических сокровищ
Над загадкой происхождения надгробных крестов ученые думают до сих пор.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Археологи из Петербурга пытаются спасти древние каменные кресты. На территории Ленинградской области таких уникальных рукотворных сооружений всего несколько сотен. Реликвиям около полутысячи лет, но разрушает их не время, а черные копатели.
Старинные захоронения варварски уничтожают в поисках мифических сокровищ. Но для ученых главная ценность — это сами артефакты.
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