Древние каменные кресты в Ленобласти под угрозой уничтожения из-за искателей мифических сокровищ

Археологи из Петербурга пытаются спасти древние каменные кресты. На территории Ленинградской области таких уникальных рукотворных сооружений всего несколько сотен. Реликвиям около полутысячи лет, но разрушает их не время, а черные копатели.

Старинные захоронения варварски уничтожают в поисках мифических сокровищ. Но для ученых главная ценность — это сами артефакты.

Как сохранить уникальное культурное наследие региона выяснял Линар Гиннатулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.