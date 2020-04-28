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Древние каменные кресты в Ленобласти под угрозой уничтожения из-за искателей мифических сокровищ

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Над загадкой происхождения надгробных крестов ученые думают до сих пор.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Археологи из Петербурга пытаются спасти древние каменные кресты. На территории Ленинградской области таких уникальных рукотворных сооружений всего несколько сотен. Реликвиям около полутысячи лет, но разрушает их не время, а черные копатели.

Старинные захоронения варварски уничтожают в поисках мифических сокровищ. Но для ученых главная ценность — это сами артефакты.

Как сохранить уникальное культурное наследие региона выяснял Линар Гиннатулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции.

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