Российская певица Наталья Подольская из-за введенного режима самоизоляции вынуждена была прибегнуть к помощи своего супруга Владимира Преснякова. Так как сейчас все салоны красоты закрыты, исполнительница попросила мужа покрасить ей отросшие корни волос. Видео из импровизированной «парикмахерской» поп-дива опубликовала в Instagram.

«Как вам Владимир Пресняков в роли моего стилиста? Окрашивание волос в домашних условиях — это не так сложно, как кажется на первый взгляд!» — написала звезда в микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 26 Апр 2020 в 10:54 PDT

Кажется, певица действительно осталась довольна тем, как супруг покрасил ей волосы. Поклонники Натальи Подольской похвалили его за то, что помогает любимой женщине даже в столь непростых для мужчин делах.

Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская и Мария Погребняк.

Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская показала, как Владимир Пресняков и их сын развлекаются в самоизоляции.