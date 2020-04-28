Из-за того, что салоны красоты не работают, многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях.

Пресняков покрасил волосы Подольской в домашних условиях — видео

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская из-за введенного режима самоизоляции вынуждена была прибегнуть к помощи своего супруга Владимира Преснякова. Так как сейчас все салоны красоты закрыты, исполнительница попросила мужа покрасить ей отросшие корни волос. Видео из импровизированной «парикмахерской» поп-дива опубликовала в Instagram.

«Как вам Владимир Пресняков в роли моего стилиста? Окрашивание волос в домашних условиях — это не так сложно, как кажется на первый взгляд!» — написала звезда в микроблоге.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Кажется, певица действительно осталась довольна тем, как супруг покрасил ей волосы. Поклонники Натальи Подольской похвалили его за то, что помогает любимой женщине даже в столь непростых для мужчин делах.

Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская и Мария Погребняк.

Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская показала, как Владимир Пресняков и их сын развлекаются в самоизоляции.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.50
-0.22 80.76
0.51
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Последние новости

9:35
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины
9:24
Трамп категорически отверг слухи о переносе выборов президента США
9:17
«Давно искал меня»: Звезда сериала «Склифосовский» рассказал, как нашел брата
9:06
«Кредитные каникулы»: кто из предпринимателей может рассчитывать на эту меру поддержки
8:57
В России могут ввести обязательную регистрацию смарфтонов
8:52
Около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок