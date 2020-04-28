Пресняков покрасил волосы Подольской в домашних условиях — видео
Из-за того, что салоны красоты не работают, многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях.
Фото: Instagram @nataliapodolskaya
Российская певица Наталья Подольская из-за введенного режима самоизоляции вынуждена была прибегнуть к помощи своего супруга Владимира Преснякова. Так как сейчас все салоны красоты закрыты, исполнительница попросила мужа покрасить ей отросшие корни волос. Видео из импровизированной «парикмахерской» поп-дива опубликовала в Instagram.
«Как вам Владимир Пресняков в роли моего стилиста? Окрашивание волос в домашних условиях — это не так сложно, как кажется на первый взгляд!» — написала звезда в микроблоге.
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Кажется, певица действительно осталась довольна тем, как супруг покрасил ей волосы. Поклонники Натальи Подольской похвалили его за то, что помогает любимой женщине даже в столь непростых для мужчин делах.
Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская и Мария Погребняк.
Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская показала, как Владимир Пресняков и их сын развлекаются в самоизоляции.
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