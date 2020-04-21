«Спасибо вам, китайцы» — Лолита показала результат самостоятельного окрашивания волос
Из-за режима самоизоляции певица не смогла отправиться в салон красоты и занялась обновлением имиджа сама.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya
Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram ролик, в котором поделилась с подписчиками последними новостями из своей личной жизни. Так, звезда рассказала, что из-за режима самоизоляции ей пришлось самостоятельно перекрашивать волосы.
«Я все-таки себя покрасила, и, по-моему, неплохо. Правда, чуть пострадала белая прядь, но я же — не профессионал. Она стала немножко сероватой, да и бог с ней», — показала результат из «домашнего» салона красоты артистка.
После этого Лолита решила продемонстрировать поклонникам свою недавнюю находку. Она показала банкноту, которую, скорее всего, привезла с гастролей за границей.
«Вот такую китайскую денежку нашла. Смотрю на китайские деньги и хочу сказать: «Спасибо вам, китайцы, за карантин!» — поделилась звезда.
Несколько фанатов Лолиты Милявской посоветовали ей быть аккуратнее с банкнотой. По их мнению, на «китайской денежке» могли оставаться опасные бактерии и микробы. Большинство же подписчиков отреагировали на то, что звезда самостоятельно изменила прическу.
«Мне кажется, я уже привыкаю к карантину, даже плюсы нахожу»;
«Очень хорошо. А какая экономия!»
«Вчера соскоблила шеллак… Привыкаем к новой реальности»;
«О, я себя тоже покрасила. А еще челку сама себе отрезала. Хочу на работу!..» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская решила избавиться от торта и водки.
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