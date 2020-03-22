«Добрый папа — пьяный папа»: Подольская показала, как сын и муж развлекаются на карантине
Певица запечатлела на видео трогательные баталии Пресняковых.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Наталья Подольская опубликовала в Instagram забавное видео, которое не оставило равнодушным ни одного ее поклонника. На кадрах — супруг артистки Владимир Пресняков играет с маленьким сыном в настоящую битву, где папа — злодей, а четырехлетний Артем — воин-освободитель.
«Добрый папа — пьяный папа!» — прокомментировала Наталья, наблюдающая за домашним сражением.
Несмотря на столь колкое замечание, подвыпивший Пресняков не вызвал у фанатов гнева или недоумения. Ведь сама певица несколько дней назад призналась поклонникам: они с супругом воспользовались моментом и отложили все дела, чтобы провести время в окружении близких и немного расслабиться.
«Здоровский карантин у вас!»
«Папа просто добрый! Без лишних слов! Молодцы!»
«Даже если и выпил! Посмотрите, как Тема счастлив! Отличная семья!» — написали фанаты в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наталья Подольская оказалась «под домашним арестом».
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